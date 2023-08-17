Його немає, – Боржемська зізналася, чи спілкувався В’ячеслав Узелков з дітьми після 24 лютого
Джерело:Маша Єфросиніна
Фітнес-тренерка і ведуча Марина Боржемська після розлучення не спілкується з колишнім чоловіком В’ячеславом Узелковим. Виявляється, що боксер навіть не з’явився у житті дітей після початку повномасштабної війни.
Про це Боржемська розповіла у новому інтерв’ю. Нагадаємо, що пара повідомила про розлучення у 2018 році, у шлюбі вони прожили 19 років.
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Марина Боржемська виховує двох дітей – 14-річного сина Роберта та 11-річну доньку Олівію від шлюбу з В’ячеславом Узелковим.
Ставлення Узелкова після початку війни
Колишня дружина боксера зізнається, що зараз чоловіка просто немає.
Мені настільки не хочеться цього коментувати, і власне, немає чого коментувати. І тому я не хочу обговорювати людину, якої немає, не було і не буде. Але, як завжди – дякую йому за чудових дітей,
– заявила Боржемська.
Схоже, що чоловік після розлучення так і не з’являвся в житті дітей.
Марина Боржемська з дітьми / Фото з її інстаграму
Чи допомагає Узелков фінансово
Марина каже, що діти багато всього бачили, коли батьки були разом.
Тоді діти переживали це вдома. Зробили висновки. Проговорювала, коли мені було складно. Усе обговорювали. Наприклад, чому ти не можеш піти на танці або чому я не можу проплатити заняття з англійської. Олівія іноді говорила, чому він (батько) не допомагає, вона не казала, що я маю піти і попросити,
– пояснила Божемська.
Дивіться інтервю з Мариною Боржемською: відео
Додамо, що за ці декілька років В’ячеслав таки зміг налагодити особисте життя і зараз має іншу сім’ю. Марина теж має нові стосунки.
Що відомо про розлучення Марини і В'ячеслава УзелковихПро розпад пари стало відомо 28 грудня 2018 року. Марина Узелкова постфактум повідомила про розлучення із боксером. Тоді вона зазначила, що їхні шляхи розійшлися.
Після заяви своєї колишньої дружини зірковий тренер реаліті-шоу "Зважені і щасливі" не забарився з коментарем. Він заявив, що не зумів стримати свої ревнощі. Саме це і стало причиною його розлучення.