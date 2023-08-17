Валіза завжди зібрана, – Марина Боржемська пояснила, чому вирішила не їхати з дітьми за кордон

Фітнес-тренерка та колишня дружина В’ячеслава Узелкова Марина Боржемська під час війни залишилася з двома дітьми в Україні. Жінка зізнається, що валіза стоїть зібрана, але вона хоче бути вдома.

До того ж, сестра Марини вже багато років живе в Ізраїлі, тож просила її приїхати до неї або хоча б привезти дітей. Однак Боржемська прийняла рішення залишатися в Україні.

Цікаво Тут дорого, – Надін з "Холостяка" розсекретила, як заробляє і скільки витрачає на життя в США

Чи готова Боржемська виїхати за кордон

За її словами, Марина відчуває, що їй потрібно знаходитись саме в Україні.

Я прокладала логістику в голові постійно, я думала, якщо що, якщо будуть близько, то як ми будемо їхати, через який кордон… У нас завжди була зібрана валіза. Ця валіза була готова, щоб у будь-який момент схопити дітей і маму. Мені здавалося, що якщо буде дуже небезпечно, ми сядемо і поїдемо,

– відповіла Боржевська.

Сестра фітнес-тренерки щодня дзвонила і говорила, щоб Марина збирала речі і приїжджала з дітьми до неї.

Чому Марина з дітьми залишилася в Україні

Боржемська ще на початку вторгнення прийняла рішення бути в Україні.

"Я брала на себе відповідальність, що це небезпечно, але на той момент мені потрібно було бути вдома. Мені потрібно було підтримувати людей, які цього потребували. Я не могла вчинити інакше", – пояснила вона.



Марина Боржемська з дітьми / Фото з її інстаграму

На її думку, в неї гарно працює інтуїція, наприклад, вона прокидаюся вночі за кілька хвилин до того, як вмикається тривога.

Проте через повномасштабну війну Боржемська змушена економити.

Я сказала, що в країні війна, і я не знаю, як буде далі. Що настає час, коли ми маємо економити, адже частину грошей віддаємо ЗСУ. Я їм сказала, що ми не зможемо купувати те, що вони любите. А діти відповіли: "Найголовніше, мама, щоб наша сім'я залишалася разом",

– зізналася Марина.

Дивіться інтерв'ю з Мариною Боржемською: відео

Додамо, що зараз Боржемська виховує двох дітей – 14-річного сина Роберта і 10-річну доньку Олівію від шлюбу з В’ячеславом Узєлковим, з яким розлучилася у 2018 році. Марина розповідає, що ексчоловік не допомагає фінансово і навіть не зв'язався з дітьми після початку війни.