К тому же сестра Марины уже много лет живет в Израиле, поэтому просила ее приехать к ней или хотя бы привезти детей. Однако Боржемская приняла решение оставаться в Украине.

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Готова ли Боржемская уехать за границу

По ее словам, Марина чувствует, что ей нужно находиться в Украине.

Я прокладывала логистику в голове постоянно, я думала, если что, если будут близко, то как мы будем ехать, через какую границу… У нас всегда был чемодан. Этот чемодан был готов, чтобы в любой момент схватить детей и маму. Мне казалось, что если будет очень опасно, мы сядем и уедем,

– ответила Боржевская.

Сестра фитнес-тренерши каждый день звонила и говорила, чтобы Марина собирала вещи и приезжала с детьми к ней.

Почему Марина с детьми осталась в Украине

Боржемская еще в начале вторжения приняла решение быть в Украине.

"Я брала на себя ответственность, что это опасно, но на тот момент мне нужно было быть дома. Мне нужно было поддерживать людей, которые в этом нуждались. Я не могла поступить иначе", – пояснила она.



Марина Боржемская с детьми / Фото из ее инстаграммы

По ее мнению, у нее хорошо работает интуиция, например, она просыпаюсь ночью за несколько минут до того, как включается тревога.

Однако из-за полномасштабной войны Боржемская вынуждена экономить.

Я сказала, что в стране война, и я не знаю, как будет дальше. Что приходит время, когда мы должны экономить, ведь часть денег отдаем ВСУ. Я им сказала, что мы не сможем покупать то, что они любите. А дети ответили: "Самое главное, мама, чтобы наша семья оставалась вместе",

– призналась Марина.

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Добавим, что сейчас Боржемская воспитывает двоих детей – 14-летнего сына Роберта и 10-летнюю дочь Оливию от брака с Вячеславом Узелковым, с которым развелась в 2018 году. Марина рассказывает, что эксчеловик не помогает финансово и даже не связался с детьми после начала войны.