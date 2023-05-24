Маму сестер Anna Maria звільнили з держпосади в Криму: вона 9 років працювала на окупантів

Мати відомого дуету сестер-близнючок Anna Maria більше не працює на окупаційну владу в Криму. Ларису Опанасюк достроково звільнили з посади уповноваженої з прав людини. Щоправда, заяву вона подала сама.

Про звільнення Лариси Опанасюк повідомляють росЗМІ. Таке рішення так звані депутати окупованого Криму ухвалили на пленарному засіданні в середу, 24 травня.

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У Криму звільнили маму скандального дуету Anna Maria

Припинити 24 травня 2023 року достроково повноваження Опанасюк Лариси Миколаївни як особи, яка заміщає державну посаду Республіки Крим уповноваженого з прав людини в Республіці Крим,

– йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що уповноваженою з прав людини у Криму її обрали в листопаді 2019 року, каденція мала б закінчитися 2024 року. Примітно, що до обрання на цю посаду з 2014 року Лариса Опанасюк була заступницею голови уряду Криму.

Напередодні про неї висловилися доньки-близнючки

Варто зауважити, що заяву про складання повноважень Лариса Опанасюк подала після того, як у квітні 2023 року її доньки Анна та Марія вперше прокоментували свою позицію щодо війни та батьків, які працюють на окупантів.

Якщо на Нацвідборі Євробачення-2019 дівчата не спромоглися чітко відповісти, чий Крим, то зараз офіційно заявляють: "Крим – це Україна, інакше бути не може. Крим був, є і буде українським". Після 24 лютого вони виступають для дітей, переселенців, поранених, військових, а про маму-колаборантку та батька-суддю кажуть: "Ми не маємо відповідати за своїх батьків, це окремі люди, в них своє життя".

Лариса Опанасюк, звичайно ж, відмовилася коментувати заяву доньок про Крим. У коментарі росЗМІ вона попросила не провокувати її та підкреслила: "У кожної людини своя позиція. У мене одна позиція – допомагати людям. Все".