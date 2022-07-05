Однак жінка вирішила зберегти життя малюка. Вона терпіла нестерпні муки, щоб народили сина Михайла. Що довелося пережити мамі Дзідзя – дізнавайтеся далі.

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Чому лікарі радили мамі Дзідзя зробити аборт

У мами Михайла – Галини є сильні опіки на ногах. Артист був приголомшений, коли дізнався, через що вони виникли і як вона з цими травмами боролася за життя сина.

У травні 1983 року жінка розпалювала під кухнею, тоді треба було палити дизпаливом і дровами, а вона переплутала і розпалила бензином, який вибухнув. Вогонь перекинувся на синтетичні штани. Жінку швидко відвезли до лікарні. Тоді Галина вже виховувала сестру Михайла, але навіть не здогадувалася, що вдруге вагітна. Про це їй сказали лікарі, коли отримали результати аналізів.

"Вони прийшли і кажуть мамі: "А ви знаєте, що вагітні?". Тоді треба було обирати: або робити операцію з пересадки шкіри, або колоти знеболювальні. У її стані цього не можна було робити. Лікарі казали робити аборт. Бабуся казала, що цього робити не можна", – розповів Хома.

Але мама дала мені життя. І я все життя дякую їй за це. Люблю її, ціную. Всю вагітність вона була в муках, оскільки не можна було колоти знеболювальні. Ця історія – приклад того, що треба давати життя,

– підсумував Михайло.

Особисте життя Михайла Хоми