Однако женщина решила сохранить жизнь малыша. Она терпела невыносимые мучения, чтобы родили сына Михаила. Что пришлось пережить маме Дзидзьо – узнайте дальше.

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Почему врачи советовали маме Дзидзьо сделать аборт

У мамы Михаила – Галины есть сильные ожоги на ногах. Артист был ошеломлен, когда узнал, из-за чего они возникли и как она с этими травмами боролась за жизнь сына.

В мае 1983 года женщина разжигала под кухней, тогда нужно было топить дизтопливом и дровами, а она перепутала и разожгла бензином, который взорвался. Огонь опрокинулся на синтетические штаны. Женщину быстро отвезли в больницу. Тогда Галина воспитывала сестру Михаила, но даже не догадывалась, что второй раз беременна. Об этом ей сказали врачи, когда получили результаты анализов.

"Они пришли и говорят маме: "А вы знаете, что беременны?". Тогда надо было выбирать: либо делать операцию по пересадке кожи, либо колоть обезболивающие. В ее состоянии этого нельзя было делать. Врачи говорили делать аборт. Бабушка говорила, что этого делать нельзя", – рассказал Хома.

Но мама дала мне жизнь. И я всю жизнь благодарю ее за это. Люблю ее, ценю. Всю беременность она была в муках, поскольку нельзя было колоть обезболивающие. Эта история – пример того, что нужно давать жизнь,

– подытожил Михаил.

Личная жизнь Михаила Хомы