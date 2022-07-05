Однако женщина решила сохранить жизнь малыша. Она терпела невыносимые мучения, чтобы родили сына Михаила. Что пришлось пережить маме Дзидзьо – узнайте дальше.
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Почему врачи советовали маме Дзидзьо сделать аборт
У мамы Михаила – Галины есть сильные ожоги на ногах. Артист был ошеломлен, когда узнал, из-за чего они возникли и как она с этими травмами боролась за жизнь сына.
В мае 1983 года женщина разжигала под кухней, тогда нужно было топить дизтопливом и дровами, а она перепутала и разожгла бензином, который взорвался. Огонь опрокинулся на синтетические штаны. Женщину быстро отвезли в больницу. Тогда Галина воспитывала сестру Михаила, но даже не догадывалась, что второй раз беременна. Об этом ей сказали врачи, когда получили результаты анализов.
"Они пришли и говорят маме: "А вы знаете, что беременны?". Тогда надо было выбирать: либо делать операцию по пересадке кожи, либо колоть обезболивающие. В ее состоянии этого нельзя было делать. Врачи говорили делать аборт. Бабушка говорила, что этого делать нельзя", – рассказал Хома.
Но мама дала мне жизнь. И я всю жизнь благодарю ее за это. Люблю ее, ценю. Всю беременность она была в муках, поскольку нельзя было колоть обезболивающие. Эта история – пример того, что нужно давать жизнь,
– подытожил Михаил.
Личная жизнь Михаила Хомы
- Михаил Хома (известный как Дзидзьо) родился в селе Бортники Львовской области.
- Его отец был ветеринаром, а мать – технологом печатной полиграфии.
- Экс-жена Михаила – Ярослава Притула также из Львовской области. Они поженились в ноябре 2013 года, однако до этого долгое время просто дружили, встречались, вместе пели в группе "Друзья".
- Михаил и Ярослав были одной из пар шоу-бизнеса, которые выросли вместе. К сожалению, история их любви закончилась в 2021 году. Влюбленные развелись.