"Який красень": MamaRika вперше показала обличчя сина
Джерело:інстаграм MamaRika
Синові співачки MamaRika та ведучого Сергія Середи – Давідові виповнився рік. З цієї нагоди артистка вперше показала обличчя малюка. Фото первістка співачки вже зібрало багато компліментів від її прихильників.
Зіркова матуся не лише вперше показала обличчя сина, а й створила його особистий акаунт в інстаграмі. Схоже, що тепер прихильники MamaRika зможуть бачити більше контенту з її первістком.
Дивіться також У футболці з тризубом: Тіна Кароль показала дорослого сина
MamaRika вперше показала обличчя сина
Рік артистка приховувала Давіда від громадськості. Вона тримала його якомога далі від сторонніх очей, а тепер не лише показала обличчя, а й ділитиметься новими кадрами на власній сторінці Давида в інстаграмі.
Сьогодні Давіду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний акаунт в інсті. Пацан серйозно настроєний і обіцяє крутий контент,
– написала під фото співачка.
Син MamaRika та Сергія Середи / Фото з інстаграму співачки
Перше фото зі сторінки Давіда / Фото з інстаграму Давіда Середи
У коментарях під дописами з фото Давіда шанувальники його зіркової матусі засипають хлопчика компліментами.
- "Який гарненький! Вітаю вашого синочка з днем народження!"
- "Так схожий на татка! Вітаю з перши днем народження!"
- "Який хороший! Схожий на татка!"
- "Вітання! Який чудовий малий! Нехай росте здоровий!"
- "Який красень! Вітаю всю вашу неймовірну родину!"