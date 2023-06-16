Українська співачка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Середа, випустила зворушливу музичну композицію "Серце" та кліп до неї. Фанати в захваті від нового треку виконавиці.

Прем'єра пісні та вихід кліпу Анастасії відбулися 15 червня. Відомо, що трек MamaRika написала в грудні 2022 року разом зі своїм саунд-продюсером Ваньком Клименком. Попри те, що пісня була написана ще пів року тому, вона й досі не втрачає своєї актуальності.

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MamaRika презентувала пісню "Серце"

У музичній композиції розповідається про біль, який відчувають всі українці, котрі змушені страждати через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, виконавиця у співавторстві з саунд-продюсером старалися передати всі ті почуття, які вони щоденно відчувають, коли ворог жорстоко намагається відібрати в України свободу і знищує все найцінніше для українців.

Після кожної нової трагедії, коли, здавалося б, вже неможливо зібрати своє розірване серце, українці знову і знову підіймаються та йдуть захищати своє! Вірю, що ця робота надихне багатьох та своїм потужним меседжем додасть сил кожному, чиє серце б'ється заради однієї мети – вільної Неньки,

– висловилась про пісню співачка.

Дивиться кліп на пісню MamaRika "Серце": відео

У кліпі можна побачити виконавицю на тлі неймовірних краєвидів у селі Київської області Витачів. За словами співачки, для неї це місце сили.

Реакція шанувальників

Слухачам дуже сподобався новий трек. У коментарях під кліпом фанати вже встигли написати багато слів вдячності виконавиці за її музику:

"MamaRika, як завжди, прямо в серце. Дякуємо за вашу творчість";

"Дякую за підтримку, за емоції. Слова у самісіньке серце";

"Чудова робота. Дякую за справжню українську пісню";

"Дякуємо за пісню. Душевно дуже, як завжди";

"Дякую, MamaRika. Твої пісні лікують серце, ️️‍попри весь біль. Світло не гасне в серці";

"Офіційно. MamaRika – представниця душі українського народу. Кожна пісня є окремим гімном для кожного з нас. Дякуємо, що продовжуєш творити та підтримувати нас своєю музикою".

До слова, нещодавно Володимир Дантес випустив ефектну відеороботу на свою нову пісню "Чуєш". У кліпі разом з артистом знялися Даша Кацуріна та Олексій Дурнєв.

Автор Софія Хомишин