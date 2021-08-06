Сідаємо в бус і їдемо в Одесу, – MamaRika виписали додому після важких пологів

У понеділок, 2 серпня, MamaRika народила сина. Попри важкі пологи та кесарів розтин співачку виписали з полового через чотири дні. Однак додому вони з малюком потраплять нескоро, адже попереду дорога з Києва до Одеси.

32-річна MamaRika не стала народжувати в державному пологовому будинку, адже їй не сподобалося ставлення лікарів до пацієнток. Натомість співачка обрала приватну клініку в Києві. Зі столиці подружжя переїхало наприкінці січня цього року, тому дорога додому в них далека – майже 500 кілометрів.

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Зараз виписка. Найголовніше – дорога в Одесу. Ми просто зараз сідаємо в бус і їдемо,

– розповіла MamaRika.

У своїх інстаграм-сторіс Сергій Середа, чоловік артистки, розповів, що на Одесу їде "цілий кортеж". Схоже, новоспечених батьків будуть супроводжувати друзі, які засвітились на відео.

MamaRika мала важкі пологи, адже їй довелось робити кесарів розтин . Судячи зі слів артистки, не все пішло за планом, навіть народжувати вона мала пізніше – 10 серпня.

Для MamaRika влаштували святкову виписку з полового будинку – з блакитними кульками, величезним букетом жовтих троянд і фотосесією з лікарями, які допомогли її сину з'явитися на світ. До слова, співачка не стрималась і розплакалась, коли дякувала медикам.

"Мамка розплакалася, гормони", – пояснила MamaRika.

MamaRika виписали з пологового будинку: дивіться відео онлайн