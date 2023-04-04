Суші та серіали не допомагають: Mamarika розповіла про нервові зриви
Джерело:ЖВЛ
Співачка Mamarika не приховує, що повномасштабна війна розхитала її здоров'я. У неї серйозні проблеми з нервами. Спочатку артистці здавалося, що вона зможе вгамувати стреси їжею та серіалами, але зараз шукає психолога.
33-річна Настя Кочетова, яку всі знають як Mamarika, поскаржилася на тривожність і нервовість. Вона нібито легко "вибухає" навіть у повсякденних життєвих ситуаціях, але розуміє, що треба себе рятувати.
Цікаво Бабулька зійшла з розуму, – MamaRika грубо висміяла Мадонну й порівняла її з Джей Ло
Mamarika зізналася про нервові зриви
Мені все здається, що я справлюся з цим доставкою суші, якимось улюбленим серіалом, а потім в якийсь момент відбувається дуже сильний зрив,
– чесно поділилася співачка.
За словами Mamarika, з рівноваги її виводять не стільки обстріли росіян, скільки щось буденне й дріб'язкове.
"У мене є конкретні проблеми з нервами в таких неочікуваних ситуаціях. Там де, навпаки, буває над будинком літають ракети… Дивно, але в цей момент я не так реагую, як, наприклад, там в якійсь звичайній життєвій ситуації, де можу просто вибухнути. Я розумію, що якщо зараз не допоможу собі, то потім буде запущений стан. Це потім вже відображається на здоров'ї фізичному", – наголосила артистка.
- До речі, у листопаді 2022 року через російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури Mamarika три доби жила без світла, води та зв'язку. Тоді співачка згадувала дитинство в Червонограді, де холодну воду давали по графіку, та коментувала: "Тазики в допомогу".