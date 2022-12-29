MamaRika достали так, что всем хейтерам она ответила прямо во время очередной покраски. Артистка объяснила, почему не вернется ни в естественный русый, ни в блонд.

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MamaRika ответила на хейт из-за розовых волос

"Да, я снова крашусь в розовый. А потом сделаю это еще много раз. Меня конкретно достала реакция некоторых моих закомплексованных подписчиц с просьбой вернуться в блонд, что этот цвет якобы больше для малолеток и так далее", – написала MamaRika в инстаграм-сторис.

Она заявила, что к старости будет краситься в розовый, ведь комплексы – это не о ней. Более того, ее кумиром является Бадди Винкл – 94-летняя американка, которая стала звездой соцсетей благодаря своему бунтарскому стилю жизни. Она ходит на вечеринки и снимается в кампейнах белье.

Возраста, ограничений, правил не существует, это все в вашей голове! Если вам кайфово и при этом вы не мешаете другим – да на здоровье. Я и в 90 буду розовая, на кедах и с косяком в зубах, конечно, в лечебных целях. Тему закрыли. Иначе буду валить в бан,

– эмоционально ответила артистка.

MamaRika ответила хейтерам / Фото с инстаграм-сторис