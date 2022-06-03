Ввечері 9 травня російські окупанти випустили по Одесі сім ракет радянського зразка і влучили в торговельний центр. Вибух був такий потужний, що затрясся будинок свекрухи та свекра MamaRika.

До теми MamaRika пояснила, чому її чоловік не пішов у тероборону: "Постійно над цим думав"

MamaRika про батьків чоловіка в Одесі

Коли бабахнув торговий центр, це п'ять хвилин пішки до будинку батьків Сергія. Це було настільки близько, вибух був потужний такий, що аж будинок хитався. У цей вечір ми були наскільки перелякані… У них зв'язок пропав, ми не могли додзвонитися. Це було просто жахливо,

– пригадала MamaRika.

"Але, дякувати Богу, все окей, вони були вдома, ховалися, і всі живі-здорові", – з полегшенням додала артистка.

MamaRika з родиною і чоловіком (свекор і свекруха – крайні справа) / Фото з інстаграму співачки

Вона зауважила, що на початку війни Одеса здавалася їй цілком безпечним містом. Саме туди MamaRika втекла з-під Гостомеля з піврічним сином на руках. На жаль, за три місяці ситуація кардинально змінилася.

"Ми постійно за них хвилюємося. Коли ми тільки приїхали в кінці лютого, через три дні після початку цього жаху, Одеса була одним з найбезпечніших місць. Зараз це одне з найнеспокійніших, на жаль, міст", – наголосила співачка.

MamaRika захейтила одеситку Регіну Тодоренко

На тлі цього MamaRika зізналася, що не розуміє гастролерку Регіни Тодоренко, яка відсиджується на Росії, поки її батьки ховаються від ворожих ракет в Одесі.

У Регіни мама живе в селищі Котовського, це дуже близько до будинку батьків Сергія, це буквально сусіднє село. І коли цей торговий центр підірвали, я можу собі уявити, який стрес пережила мама і переживає там щодня. Її сім'я зараз у цьому перебуває, і вона про це мовчить. Як з цим можна спати? Як після цього на себе в дзеркало дивитися?

– емоційно висловилася MamaRika.

Однак співачка вважає, що Тодоренко ще воздасться за мовчання. "Є поняття карми, і воно все повертається. Тому що ці мовчазні голуби миру своїм мовчанням коять страшний злочин… Вийти з зони комфорту – втратити роботу, кошти, репутацію, яку вона там заробила, – це, мабуть, страшно", – додала артистка.