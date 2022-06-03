Після початку повномасштабного вторгнення чимало зірок-чоловіків пішли у ЗСУ або в територіальну оборону. Чоловік та продюсер MamaRika Сергій Середа натомість зайнявся інформаційним фронтом.

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Чому чоловік MamaRika не пішов у ТрО

Виконавиця зізналась, що її чоловік роздумував над тим, чи йти йому обороняти країну, але зайнявся волонтерством. Також гуморист збирає кошти завдяки концертам з дружиною та благодійним стрімам.

Він постійно над цим думав. Насправді він на своєму фронті. Ті гроші, які ми збираємо, – це дуже потужно. Мені здається, що тут від нас більше користі. І від мене, і від Сергія. Він багато волонтерив, коли я була у Польщі, а він в Одесі,

– розповіла MamaRika.

"Возили гуманітарну допомогу, багато потрібно було Миколаєву. Робив і досі робить благодійні стрими, збирає кошти на ЗСУ. У нас зараз запланована низка концертів, де я співаю, а він ведучий. Був концерт у Почаєві, це маленьке містечко, і нам вдалось з квиточків за один концерт зібрати на 1 потужний тепловізор та кілька десяток кевларових касок", – додала зірка.

Артистка також згадала, як у свій день народження попросила не вітати її, а скидати гроші на її картку. Завдяки небайдужим фанам MamaRika зібрала за 3 дні 112 тисяч гривень. Усі кошти вона перевела для "Охмадиту": "Мені здається, це користь. Це важливий фронт, і хочеться, щоб він не був недооцінений".

Хто ще не пішов у тероборону і чому