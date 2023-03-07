MamaRika показала, який мала вигляд через тиждень після пологів, і дала пораду фанам

MamaRika відповіла на популярні запитання прихильників і показала, як виглядала через тиждень після пологів. Вона також дала пораду, як швидко повернутись до фігури, яка була до вагітності.

Українська співачка MamaRika стала мамою півтора року тому, але її досі запитують про те, як зірці вдалося швидко схуднути після пологів. Днями вона відповіла на запитання прихильників.

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MamaRika показала фігуру після пологів

У співачки попросили показати її фото після пологів і зробили комплімент щодо фігури. MamaRika поділилась кадром, на якому позує в чорній білизні та з аксесуарами.

На фото тиждень після пологів. Це єдине, що знайшла. Було мало часу на фотки тоді,

– зізналась артистка.

Також MamaRika дала пораду шанувальницям-матусям, як повернутися до своєї фігури: "Головна порада: носіть бандаж. Ставить все на місце!".



MamaRika після пологів / Фото з інстаграм-сторіз

Як MamaRika з сином переживала війну

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, маленькому сину співачки було близько 7 місяців. У перші тижні війни MamaRika сама виїжджала з Давідом, їхала через Молдову, де ночувала у напівзруйнованому будинку. Після певного періоду життя в Польщі співачка повернулась до України.

MamaRika після повернення з Європи вирішила поїхати з сім'єю в Одесу, де зробила приємний сюрприз рідним. Там живуть батьки Сергія Середи – чоловіка MamaRika. Співачка показала, як Давід зустрів бабусю та дідуся після 7 місяців розлуки.

Артистці було непросто й після обстрілів об'єктів української енергетики. Вона розповідала, як зі сім'єю вже третю добу не бачила світла й води, але не опускала руки.