Нещодавно стало відомо, що українська співачка MamaRika з чоловіком Сергієм Середою переїжджають з Києва до Одеси. Зірка показала фото з першого дня підготовки.

Популярна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) разом з чоловіком Сергієм Середою переїжджають з Києва до Одеси – батьківщини гумориста. Про підготовку до важливої події зірка інформує на сторінці в інстаграмі.

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MamaRika показала підготовку до переїзду

Знаменитість показала курйозне фото з їхнього помешкання, з якого подружжя переїжджає. MamaRika сиділа з Сергієм на підлозі, а біля них були величезні пакети та коробки з речима. Так, зірка розповіла, що це був перший день підготовки до переїзду до Одеси.

MamaRika одягнена в домашній, але стильний образ. Вона постала в яскравих жовтно-синіх штанах та сіро-чорній спортивній куртці. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Знайди нас на фото, або перший день підготовки до переїзду… Початок покладено! Чесно кажучи, в 4 руки значно легше – моя львівська делегація дуже допомагає. Попереду ще гора роботи, але думка, що скоро запахне морем – дуже стимулює,

– поділилась співачка.



MamaRika з чоловіком готуються до переїзду / Фото з інстаграму MamaRika