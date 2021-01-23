Недавно стало известно, что украинская певица MamaRika с мужем Сергеем Середой переезжают из Киева в Одессу. Звезда показала фото с первого дня подготовки.

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) вместе с мужем Сергеем Середой переезжают из Киева в Одессу – родину юмориста. О подготовке к важному событию звезда информирует на странице в инстаграм.

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MamaRika показала подготовку к переезду

Знаменитость показала курьезное фото из их дома, из которого супруги переезжают. MamaRika сидела с Сережей на полу, а возле них были огромные пакеты и коробки с вещами. Так, звезда рассказала, что это был первый день подготовки к переезду в Одессу.

MamaRika одета в домашний, но стильный образ. Она предстала в ярких желто-синих брюках и серо-черной спортивной куртке. Волосы она распустила, а на лице сделала легкий макияж.

Найди нас на фото, или первый день подготовки к переезду... Начало положено! Честно говоря, в 4 руки значительно легче – моя львовская делегация очень помогает. Впереди еще гора работы, но мысль, что скоро запахнет морем – очень стимулирует,

– поделилась певица.



MamaRika с мужем готовятся к переезду / Фото из инстаграм MamaRika