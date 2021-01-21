Популярна українська співачка MamaRika нещодавно повідомила про зміни в її житті. Зірка разом з чоловіком Сергієм Середою вирішила переїхати з Києва до іншого міста. Де планує жити подружжя – читайте далі.

MamaRika з чоловіком переїдуть з Києва

Кардинальні зміни очікують на подружжя української співачки MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та гумориста Сергія Середи. Пара планує переїхати з Києва до Одеси. Про це зірка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова Плакали обоє: Даша Квіткова розповіла, як дізналася про вагітність

Ще раніше артистка розповідала, що вона планує переїхати, але тільки днями розсекретила, що пара буде жити на батьківщині чоловіка – в Одесі. MamaRika зазначила, що повітря в Києві та Одесі значно відрізняються, а також столиця – це місто "для роботи".

Взагалі радість завжди переповнює мене, коли ми приїжджаємо в гості до цього прекрасного міста… Першим завжди є глибокий вдих йодованого повітря, яке значно відрізняється від того, чим ми дихаємо тут в Києві,

– розповіла MamaRika.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму MamaRika

Знаменитість зізналась, що окрім повітря, значною перевагою є море. Вона додала, що причин для переїзду насправді бачить безліч, тому не сумнівається у своєму виборі.

Я люблю тебе, Одеса-Мама! І нехай це звучить надто поетично, але життя надто коротке, щоб витрачати його на те, що тебе не тішить,

– підсумувала співачка.

MamaRika також написала, що буде й надалі розповідати про переїзд. У коментарях безліч шанувальників побажали зірці щасливого життя в новому місці.