MamaRika показала момент, коли дізналась про свою вагітність: зворушливе відео

Українська співачка MamaRika очікує на появу свого первістка на 8 місяці вагітності. Але на прохання своїх шанувальників вона залишила в мережі відеоролик, де 1 грудня 2020 року дізналась про особливий стан. На кадрах артистка та її чоловік Сергій Середа – дуже щасливі.

32-річна зірка співачка MamaRika зізналась, що не планувала показувати відео громадськості, а залишити його лише для сімейного архіву. Втім, фанати побажали більшого, аніж просто фотографії з округлим животиком.

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Тут ми вже обоє наплакалися, наскакалися від щастя і на згадку зафіксували найважливіший момент для нашої сім’ї… Тепер ділимося ним із вами, проліски. 1.12.2020. Початок,

– прокоментувала своє відео MamaRika.

У ньому жінка показує 4 позитивних тести на вагітність, а згодом і себе з чоловіком. У ньому артистка зізналась, що це найкраще, що могло з ними трапитись наприкінці 2020 року. "Попереду великий шлях, класний шлях", – підсумувала радісну звістку MamaRika на відео.

Раніше співачка розповідала, що вона та її чоловік 4 місяці "старались" зачати дитину. Вона не сподівалась, що все станеться так швидко, а коли вже була при надії, але не знала про це, то думала, що у неї просто збився жіночий цикл.

Варто додати, що після двох місяців вагітності MamaRika та Сергій Середа вирішили переїхати з Києва в Одесу на постійне проживання. Саме у цьому місті народився чоловік зірки. Ймовірно, на такі зміни у житті пара погодилась, аби артистка перенесла вагітність на чистішому повітрі біля узбережжя.

Що відомо про вагітність MamaRika?