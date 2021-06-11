MamaRika показала момент, коли дізналась про свою вагітність: зворушливе відео

Українська співачка MamaRika очікує на появу свого первістка на 8 місяці вагітності. Але на прохання своїх шанувальників вона залишила в мережі відеоролик, де 1 грудня 2020 року дізналась про особливий стан. На кадрах артистка та її чоловік Сергій Середа – дуже щасливі.
32-річна зірка співачка MamaRika зізналась, що не планувала показувати відео громадськості, а залишити його лише для сімейного архіву. Втім, фанати побажали більшого, аніж просто фотографії з округлим животиком.
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Тут ми вже обоє наплакалися, наскакалися від щастя і на згадку зафіксували найважливіший момент для нашої сім’ї… Тепер ділимося ним із вами, проліски. 1.12.2020. Початок,
– прокоментувала своє відео MamaRika.
У ньому жінка показує 4 позитивних тести на вагітність, а згодом і себе з чоловіком. У ньому артистка зізналась, що це найкраще, що могло з ними трапитись наприкінці 2020 року. "Попереду великий шлях, класний шлях", – підсумувала радісну звістку MamaRika на відео.
Раніше співачка розповідала, що вона та її чоловік 4 місяці "старались" зачати дитину. Вона не сподівалась, що все станеться так швидко, а коли вже була при надії, але не знала про це, то думала, що у неї просто збився жіночий цикл.
Варто додати, що після двох місяців вагітності MamaRika та Сергій Середа вирішили переїхати з Києва в Одесу на постійне проживання. Саме у цьому місті народився чоловік зірки. Ймовірно, на такі зміни у житті пара погодилась, аби артистка перенесла вагітність на чистішому повітрі біля узбережжя.
Що відомо про вагітність MamaRika?
- Про вагітність артистка зізналась наприкінці травня. Разом з чоловіком вона оприлюднила чуттєві фото з фотосесії.
- Раніше MamaRika зізнавалась, що й справді хоче стати матір'ю, тому пара працює над цим. Раніше подружжя заявляло, що хоче велику сім'ю, а, може, й всиновить дитину.
- У березні 2020 року пара таємно одружилась в Таїланді. Тоді її теж підозрювали у вагітності.
- До шлюбу MamaRika та Сергій Середа 5 років перебували у стосунках, а у 2018 – заручились.