Катя Осадча є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Нещодавно вона повідомила про третю вагітність, тому тепер до Катерини прикута ще більша увага прихильників.

Дивіться також Українські зірки вітають з Днем захисту дітей: проникливі кадри

Нове фото Каті Осадчої з сином

Ведуча поділилася рідкісною фотографією в перший день літа. 1 червня відзначають ще й Міжнародний день захисту дітей, тому Катя присвятила публікацію саме цьому святу.

Осадча разом із сином Іваном позувала на яхті. Такий знімок вона зробила під час сімейного відпочинку в Туреччині, звідки повернулася зовсім недавно.

Зіркова матуся та її нащадок позували спиною до камери, дивлячись у вікно. Катя одягнула легку біло-блакитну сукню. Волосся зібрала у хвіст ззаду. Маленький Іван позував поруч із мамою в синій футболці. Катя ніжно обійняла сина та поцілувала його в щічку.

З Днем захисту дітей! Нехай всі діти України та світу будуть здорові, нагодовані й під ніжною опікою дорослих. В кадр потрапили не всі мої діти. Молодший готується переходити в старшу групу садочка, а старший готується до випускного. Люблю вас, мої сини!

– написала під фото Осадча.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях підписники Осадчої також залишають привітання зі святом. Не залишають без уваги і її сім'ю, адресуючи багато приємних слів.