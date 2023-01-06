MamaRika прогулялася біля ресторану Ектора Хіменеса-Браво: відео зі Львова
Джерело:MamaRika
Співачка MamaRika родом з Львівщини. Перед святами вона завітала до Львова та зняла там атмосферне відео.
Різдвяні свята у Львові цього року зовсім не такі, як були до війни. Святкового настрою зовсім не має, але українці не падають духом і вірять, що 2023 рік обов'язково принесе перемогу. Позитивними емоціями знаменитості діляться в соцмережах, щоб хоч трохи підтримати шанувальників.
Не пропустіть Свята ніч з зірками: ексклюзивні рецепти пісних страв до вашого столу
MamaRika прогулялася Львовом
Артистка прогулялася вуличками стародавнього міста та зняла атмосферний ролик під власну пісню "Зорі". MamaRika пройшлася біля ресторану відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво. Оскільки погода була холодною та дощовою, виконавиця одягнула чорні спортивні штани і подовжену куртку. Поєднала look зі зручним взуттям. Волосся вклала у легкі хвилі, одягнула сіру шапку, а на обличчі зробила легкий макіяж.
"Мій Львів", – написала MamaRika під відео, додавши емоджі у вигляді сердечка.
Зірки, які були у Львові напередодні свят
- Григорій та Христина Решетники провели у Львові новорічну ніч, а після цього залишилися ще на романтичний вікенд. Вони багато гуляли, насолоджувалися містом і часом удвох.
- Леся Нікітюк була ведучою новорічної вечірки в одному з елітних відпочинкових комплексів неподалік від Львова.
- Володимир Остапчук з молодою коханою теж зустрів Новий рік у Львові. А згодом вони відправилися у відпустку в Трускавець.