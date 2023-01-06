Рождественские праздники во Львове в этом году совсем не такие, как были до войны. Праздничного настроения совсем нет, но украинцы не падают духом и верят, что 2023 обязательно принесет победу. Положительными эмоциями знаменитости делятся в соцсетях, чтобы хоть чуть-чуть поддержать поклонников.
Не пропустите Святая ночь со звездами: эксклюзивные рецепты постных блюд к вашему столу
MamaRika прогулялась по Львову
Артистка прогулялась по улочкам древнего города и сняла атмосферный ролик под собственную песню "Зори". MamaRika прошлась у ресторана известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво. Поскольку погода была холодной и дождливой, исполнительница надела черные спортивные штаны и удлиненную куртку. Совместила look с удобной обувью. Волосы уложили в легкие волны, надела серую шапку, а на лице сделала легкий макияж.
"Мой Львов", – написала MamaRika под видео, добавив эмоджи в виде сердечка.
Звезды, которые были во Львове в канун праздников
- Григорий и Кристина Решетники провели во Львове новогоднюю ночь, а после этого остались еще на романтический отдых. Они много гуляли, наслаждались городом и временами вдвоем.
- Леся Никитюк была ведущей новогодней вечеринки в одном из элитных комплексов отдыха неподалеку от Львова.
- Владимир Остапчук с молодой любимой тоже встретил Новый год во Львове. А потом они отправились в отпуск в Трускавец.