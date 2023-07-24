Ми це зробили, – MamaRika з чоловіком та сином переїхала з будинку під Києвом

Співачка MamaRika разом з чоловіком і сином переїхали з орендованого будинку під Києвом. Артистка поки що не ділиться, куди саме переселилась її сім'я.

Українська співачка MamaRika ще кілька днів тому натякнула на переїзд. Днями зірка показала, як організовувався процес пакування та переїзду – тепер вона з чоловіком і сином живе в новому домі.

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MamaRika з чоловіком переїхала з будинку

В інстаграм-сторіз виконавиця активно ділилась кадрами, як вона разом з друзями збирає всі речі зі старого будинку. Співачка з Сергієм Середою та сином Давідом жили в орендованому будинку під Києвом, неподалік від Гостомеля.

У нас переїзд і ми пакуємося. Викликали друзів, які допомагають нам переїжджати. Уже пів будинку запаковано. Не віриться, що з'їжджаємо з цього будинку. Стільки спогадів. Майже два роки життя. У нас стільки барахла. Шестеро людей пакує речі, і я не знаю, скільки часу,

– ділилась MamaRika.



MamaRika з сім'єю переїжджає / Фото з інстаграм-сторіз

У відео артистка жартома натякнула, що саме вона стала ініціаторкою переїзду. "Подякуйте всі мамі, за те, що мама придумала переїзд". Допомагав пакувати та переносити речі у вантажівку і маленький Давід.



Син MamaRika допомагав пакувати речі / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika з сім'єю переїхала в інший дім: відео

Вже вчора ввечері зірка повідомила, що справа зроблена. "Ми це зробили. Ми живі, страшенно втомлені, притому, що 8 людей перевозило все, але ще далеко не все розклали. Процентів 70 ми розклали".

Сьогодні MamaRika показала перше фото на новому місці. Зірка не спішить показувати помешкання та розповідати, де воно розташоване. Співачка зізнається, що все розсекретить, коли всі речі розпакують та наведуть лад у новому домі.



MamaRika з сім'єю переїхала / Фото з інстаграм-сторіз