"Мама" Вєрки Сердючки показала дорослу доньку: рідкісне фото

Інна Білоконь, яка виступає в образі "мами" Вєрки Сердючки, опублікула рідкісне фото дорослої доньки. Так артистка привітала найріднішу з днем народження.

Інна Білоконь ніколи не розповідає про особисте життя. Навіть сторінку в інстаграмі зробила приватною, тож побачити, що улюблениця публіки поширює в мережі, можуть лише її підписники.

Не пропустіть Після розриву з Добриніним: Даша Квіткова з сином полетіла на Мальдіви – розкішні кадри

Як виглядає донька Інни Білоконь

Інна поділилася рідкісним фото єдиної доньки Яни. Зробила це з нагоди дня народження дівчини. На світлині Яна зображена у короткій чорній сукні, з красивою укладкою та легким макіяжем. Серед аксесуарів її жіночний look доповнили лаконічні сережки, підвіска, браслет і каблучки.

Дівчина дуже схожа на свою знамениту маму, яка адресувала їй приємні та ніжні слова: "Тільки щастя, наша дівчинко".



Донька Інни Білоконь – Яна / Фото з інстаграму зіркової мами

Зіркові батьки та їхні діти: останні новини