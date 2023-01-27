Инна Билоконь никогда не рассказывает о личной жизни. Даже страницу в инстаграмме сделала приватной, так что увидеть, что любимица публики распространяет в сети, могут только ее подписчики.

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Как выглядит дочь Инны Билоконь

Инна поделилась редким фото единственной дочери Яны. Сделала это по случаю дня рождения девочки. На фотографии Яна изображена в коротком черном платье, с красивой укладкой и легким макияжем. Среди аксессуаров ее женственный look дополнили лаконичные серьги, подвеска, браслет и кольца.

Девушка очень похожа на свою знаменитую маму, которая адресовала ей приятные и нежные слова: "Только счастья, наша девочка".


Дочь Инны Билоконь – Яна / Фото из инстаграмма звездной мамы

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