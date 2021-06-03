Ми на цю тему не говорили, – солістка Go_A про реакцію мами на її успіх на Євробаченні

Український гурт Go_A вразив глядачів Євробачення-2021 і підкорює найпрестижніші музичні чарти світу. Однак до шаленого успіху колективу мама солістки Катерини Павленко залишилася байдужою. Як вона зустріла доньку з Роттердаму, дізнавайтеся на Showbiz 24.

32-річна Катерина Павленко не надто охоче розповідає про особисте життя. Однак у новому інтерв'ю солістка етнофольк гурту Go_A поділилася реакцією мами на фурор, який вони зчинили на Євробаченні-2021. Як з'ясувалося, жінка не поділяє всеукраїнського захвату від успіху колективу на міжнародній пісенній арені.

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За словами артистки, мама хоче, щоб вона повернулася на роботу в містечко Березань, де понад три роки керувала хором ветеранів.

Я зідзвонювалася з мамою, але ми на цю тему не говорили. Мені здається, вона не усвідомлює цього. Вона мене запитала, коли я повертаюся на роботу в Березань,

– розповіла солістка гурту Go_A.

Додамо, мама Катерини Павленко не приїхала до аеропорту, аби зустріти доньку з Роттердаму. Натомість у Бориспіль прибув мер міста Березань, який вручив солістці Go_A великий букет квітів, і вся березанська громада.

"Мер міста Березань навіть приїхав мене зустрічати до аеропорту. Березанська громада з прапорами, у вінках, з піснями. Було дуже приємно", – додала Катерина Павленко.

Повне інтерв'ю солістки Go_A Катерини Павленко: дивіться відео онлайн

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Що відомо про особисте життя Катерини Павленко