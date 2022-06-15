За 20 років на радіо Слава Дьомін встиг поспілкуватися з усіма топовими зірками української музичної індустрії. Він частий гість на світських вечірках, а віднедавна й на телебаченні. Ще перед Новим роком він пересікся з Іриною Білик на зйомках одного телепроєкту й дізнався, що вона на нього ображена.

Читайте також Слава Дьомін зізнався, що писав подрузі Ані Лорак на початку війни: яка була її реакція

Чим Слава Дьомін образив Ірину Білик

"Там було багато зірок. Я з одними привітався, з іншими, бачу – Іра. Я кажу: "Ой, Ірочко, привіт!" Вона мені: "А з тобою я не хочу спілкуватися". Так кокетливо", – пригадав ведучий.

Потім я дізнався, що Іра на мене ображена, бо коли я брав інтерв'ю в Юри Нікітіна, у мене було запитання на кшталт: "Чому в Ірини Білик після того, як вона перестала працювати з тобою, немає більше хітів?" Іру це дуже сильно, я думаю, зачепило,

– пояснив Слава Дьомін.

Він думає, що Білик має повне право ображатися за нього за таку гостру побудову запитання, але пояснює, що це частина його роботи. Зробити їй боляче ведучий точно не хотів.

"Моя робота як інтерв'юера – ставити різні запитання, у тому числі компрометуючі. Головне завдання гостя – викрутитися. Це моя робота. Від цього моє ставлення до Іри абсолютно не змінюється. Я до неї ставлюсь з величезною повагою, з величезною любов'ю", – наголосив Слава Дьомін.

Що Нікітін відповів Дьоміну в інтерв'ю

У листопаді 2020 року Слава Дьомін сказав Юрію Нікітіну: "Зараз Ірина Білик випускає нові пісні, і вони, я розумію, що Іра після цього образиться, не так заходять, як ті пісні, які були раніше".

"Я не аналізую зараз творчість Іри. Я точно так само, як ти, просто дивлюся на все, що відбувається. Так, такої тотальної присутності в медіа немає. Але, по-перше, це не завжди добре, а по-друге, кар'єра будь-якого артиста розвивається хвилеподібно. Неможливо завжди перебувати на гребені, рано чи пізно буде спад. Це треба розуміти", – відповів йому музичний продюсер.