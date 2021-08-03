Мама принцеси Євгенії заступилася за зятя після скандальних фото з моделями
Джерело:The One Show
На вихідних чоловік принцеси Євгенії втрапив у скандал. Джека Бруксбенка заскочили на острові Капрі в компанії трьох моделей. Його теща Сара Йоркська прокоментувала ситуацію та заступилася за зятя, який "виконував свою роботу".
На острів Капрі чоловік принцеси Євгенії й справді прибув з робочим візитом. Як представник бренду текіли Casamigos він мав відвідати благодійний бал Unicef Summer Gala. Однак напередодні робочого виходу Джека Бруксбенка заскочили на розкішній яхті з трьома моделями, одна з яких засмагала топлес. Тоді як онука Єлизавети ІІ залишилась вдома доглядати за п'ятимісячним сином.
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Мама принцеси Євгенії переконана, що преса даремно роздмухала скандал довкола її зятя, адже з трьома моделями в купальниках Джека пов'язують лише робочі стосунки.
Ця історія була повністю сфабрикована, він працює представником Casamigos, він виконував свою роботу. Думаю, дуже важливо, щоб ми роз'яснили це заради Джека,
– запевнила Сара Йоркська.
Ба більше, письменниця наголосила на людських якостях Джека Бруксбенка. Вона назвала його порядним сім'янином і порівняла з супергероєм.
"Джек – дуже чесна людина. Він один з моїх найулюбленіших людей, я називаю його Джеймсом Бондом. Він чудовий батько, приголомшливий чоловік", – додала мама принцеси Євгенії.Додамо!
Союз принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка: головне
- Чоловік познайомився з онукою королеви Єлизавети ІІ, коли працював у ресторані в центрі Лондона. Їхня зустріч відбулась 2010 року під час катання на лижах у Швейцарії.
- У жовтні 2018 року закохані одружились у каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку.
- У лютому цього року принцеса Євгенія народила первістка – сина Августа. Разом з малюком подружжя переїхало до розкішного маєтку Фрогмор-гаус, який належить принцу Гаррі та Меган Маркл. Вони люб'язно надали його молодій сім'ї, адже самі мешкають у США.