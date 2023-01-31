Хапала за обличчя і наказувала мовчати: як мама Піке принижувала Шакіру – приголомшливе відео

Співачка Шакіра розлучилася з Жерардом Піке через зради. Тепер мережею шириться відео, як екссвекруха на публіці хапала артистку за обличчя та наказувала.

Коли стало відомо, що футболіст після 11 років шлюбу проміняв виконавицю на 23-річну Клару Чіа, до експодружжя прикута особлива увага публіки. Зокрема стають відомими інциденти, які траплялися протягом їхнього подружнього життя.

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Якими були стосунки Шакіри з екссвекрухою

Мережею шириться відео, на якому видно інцидент, який трапився між Шакірою та мамою Жерарда Піке – Монсеррат Бернабеу у 2016 році. Схоже, що стосунки мжі невісткою і свекрухою завжди були непростими і напруженими.

Архівне відео зняли на одному зі світських заходів, де Шакіра була з Піке. Там експодружжя зустрілося з пані Бернабеу. Спочатку вона мило усміхалася невістці, а потім неочікувано схопила її за обличчя і жестом показала, щоб та мовчата. Після цього розмова продовжилася, обоє нібито усміхалися.

Це сталося 26 січня 2016 року, але тепер у мережі відновили це відео, щоб продемонструвати погані стосунки, які завжди існували між артисткою та її колишньою свекрухою,

– написали журналісти іспанського видання.

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Під цим роликом шанувальники артистки заступилися за неї та засудили поведінку колишньої свекрухи. Також вони звернули увагу на Піке, який просто мовчки спостерігав за тим, як мама ображає його дружину.

"Як Шакіра терпіла цю сімейку?"

"Яка мати, такий і син!"

"Ніхто не має права так робити!"

"Закохані жінки так легко забувають про любов до себе. Бажаю Шакірі та її дітям всього найкращого. А пасіям Піке скоріше дізнатися про справжній характер його матері".

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