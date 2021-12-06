Мама Насті Каменських пояснила, чому її донька різко погладшала

Шість років тому Настя Каменських почала боротьбу за ідеальну фігуру. Зараз вона є головним секс-символом українського шоу-бізнесу. Однак мама зірки згадала минуле й розповіла, чому донька набрала зайву вагу.

Настя Каменських помітно погладшала у "золоті" роки гурту "Потап і Настя". За словами її мами, так на фігурі доньки відобразився ненормований графік і нерегулярне харчування.

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Увесь час на цих гастролях, замість того, щоб поїсти – схопила фастфуд, нервові моменти були. Так і накопичилося, був трохи перебір,

– пригадала Лідія Каменських.

Вона додала, що співачка дуже переймалася через зайву вагу й довго відкладала схуднення. Однак пані Лідія добре пам'ятає день, коли Настя Каменських сказала: "Все, досить". Тоді вона сумлінно зайнялась спортом і збалансувала режим харчування. Тренування і здорова їжа є частиною її життя й зараз.

нещодавно Настя Каменських показувала, як виглядала у 18 років . Тоді вона була стрункою брюнеткою й, на думку фанів, "зовсім не змінилась" за останні 16 років.

За шість років роботи над собою артистка стала головним секс-символом українського шоу-бізнесу. На диво, це лестить її мамі.

"Мені приємно, що її бажають мільйони чоловіків. Донька в мене красива, зіркова", – зізналась Лідія Каменських.

Настя Каменських на концерті / Фото з інстаграму співачки