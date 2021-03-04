Мама Кейт Міддлтон розповіла, як проводить час з онуками

Мама герцогині Кембриджської стала головною героїнею квітневого номера журналу Good Housekeeping. 66-річна Керол Міддлтон дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про бізнес, сім'ю та зізналась, як проводить час з онуками. Вона називає себе дуже практичною бабусею.

Представники королівської родини, як і їхні родичі, вкрай рідко дають інтерв'ю та спілкуються з пресою на особисті теми. Однак мама Кейт Міддлтон розповіла журналістам жіночого глянцю про дорогоцінний час з рідними. Вона наголосила, що попри статус успішної бізнес-леді, головна її роль – бабуся.

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Мама Кейт Міддлтон про дозвілля з онуками

У 66-річної Керол Міддлтон четверо онуків – 7-річний принц Джордж, 5-річна принцеса Шарлотта, 2-річний принц Луї та 2-річний Артур Меттьюз, якого народила молодша донька Піппа. До слова, зараз жінка вагітна вдруге. Мама Кейт Міддлтон зізналась, що є дуже практичною бабусею та активно проводить час з королівськими нащадками. Разом вони розважаються на дитячих майданчиках, готують, танцюють та катаються на велосипедах.

Я хочу бігати з ними по пагорбах, лазити по деревах і проходити лабіринти на дитячому майданчику. Поки у мене є сили і можливість, я буду цим займатися. Я готую разом з ними, вчу їх танцювати, кататися на велосипеді,

– поділилась Керол Міддлтон.

До слова, мама герцогині Кембриджської є генеральним директором сімейного компанії Party Pieces, яка займається організацією свят у Великобританії. Розвивати бізнес їй допомагають троє дітей, які, за словами жінки, вклали частинку себе в бренд. Вона досі радиться з ними щодо нових творчих рішень. Керол Міддлтон запевняє, що їй вистачає енергії як на онуків, так і на бізнес.

"Я не з тих, хто довго сидить на дивані. У мене багато енергії, я отримую задоволення від своєї роботи. Я виросла, спостерігаючи за батьками, які завжди багато працювали. Мій батько був будівельником, а мама працювала неповний день в ювелірному магазині, а потім йшла на зміну на фабрику", – наголосила мама герцогині Кембриджської.



Мама Кейт Міддлтон / Фото Good Housekeeping