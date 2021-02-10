Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям планують 4 дитину. Дружина принца мріяла про народження ще одної дитини ще перед пандемією, але плани вирішила відкласти. Оскільки вакцина тепер доступна, то і поповнення в королівській сім'ї стало можливим.

Королівська родина принца Вільяма та Кейт Міддлтон планують поповнення. Зараз герцоги Кембриджські виховують 3 дітей: 7-річного принца Джорджа, 5-річну принцесу Шарлотту та 2-річного принца Луї.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям планують 4 дитину

Джерело, наближене до монаршого подружжя, повідомило про плани народження ще одної дитини. Кейт Міддлтон завжди мріяла мати 4 дітей, але вирішила відкласти наступну вагітність до закінчення пандемії коронавірусу.

У Кейт в планах завжди було мати чотирьох дітей. Вона відклала цю ідею в період пандемії коронавірусу, але тепер, з появою вакцини, з'явилося світло в кінці тунелю,

– повідомило джерело.

Також герцогиня Кембриджська очікує, що скоро старші діти Джордж та Шарлотта підуть до школи. А тому Кетрін відчуває, що готова до наступної вагітності.

Інсайдер додав, що в Кейт Міддлтон з'явилися думки про 4 дитину тоді, коли стало відомо про другу вагітність її сестри Піппи в грудні минулого року. Дружина принца Вільяма зараз дотримується особливої дієти, готуючи свій організм.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Думка принца Вільяма та королеви Єлизавети ІІ стосовно 4 дитини

Видання повідомило, що принц Вільям більше любить спокійну домашню атмосферу, якої він не мав в дитинстві. Він багато міркував про поповнення в сім'ї.

Кейт було потрібно певний час, щоб переконати Вільяма зважитися на ще одну дитину. Раніше він вважав, що трьох дітей їм більш ніж достатньо. Думка, що малюків буде четверо, його не радувала. Але бажання Кейт народити четверту дитину надихнуло його,

– пише видання.

Також відомо, що королева Єлизавета ІІ дуже зраділа, коли почула про плани онука. Вона стурбована тим, що Кейт Міддлтон не хоче наймати ще одну няню, але загалом підтримує подружжя. Відомо, що Кетрін хоче народити донечку, яка була б хорошою сестрою для Шарлотти.