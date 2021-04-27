Мама Кейт Міддлтон поділилась, як розважається з онуками

Мама герцогині Кембриджської Керол Міддлтон поділилась, як найбільше любить проводити вільний час зі своїми онуками. Зіркові діти гуляють з бабусею, граються та катаються велосипедом з нею.

Мама Кейт Міддлтон Керол стала бабусею вп'яте нещодавно, коли її донька Піппа стала мамою вдруге. Вона поділилась, що обожнює проводити час з онуками. Найчастіше їхнє дозвілля дуже активне.

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Керол Міддлтон про улюблені заняття

Мама герцогині Кембриджської розповіла, що навчає їх любити природу та перебувати в гармонії з нею. Вона зізналась, що часто займається садженням квітів чи інших рослин. Керол зауважила, що завжди ставить все на місця, щоб кожен мав власний горщик.

Недобре запрошувати дітей на якесь заняття, щоб потім вам довелося метушитися в пошуках необхідного обладнання та розчищення місця. Так вони швидко втратять інтерес і підуть. Важливо, щоб діти росли з розумінням цінності природи. І це передбачає, що їм дозволяється трохи бруднитися,

– зізналась Міддлтон.

Мама Кейт та Піппи розповіла, що заохочує дітям здорове харчування. Для цього вона показує їм, як вирощується їжа і яким чином за нею доглядати.