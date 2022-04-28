Мама Ігоря Кондратюка виїхала з Херсонщини: як живуть міста в окупації

Мама Ігоря Кондратюка виїхала з тимчасово окупованої Херсонщини на початку квітня. Ведучий розповів, як там живуть люди.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що його мама 8 квітня виїхала з тимчасово окупованої Херсонщини. За її словами, там наразі складно.

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Ігор Кондратюк про стан на Херсонщині

По-перше, людям відрубали телебачення, інтернет, хоч український зв'язок у Голій Пристані є... Люди не знають, що робити, вони абсолютно не сприймають цю владу. Відсоток тих, хто не сприймає він зашкальний, навіть серед тих, яким байдуже під яким прапором жити аби тільки жити, їсти, дивитися телевізор чи сидіти в інтернеті,

– розповів чоловік.

Однак Ігор Кондратюк вважає, що зовсім скоро Херсон буде звільнений від окупантів.

"Я оптиміст і сподіваюся, що 1 травня, день трудящих, Херсон відсвяткує під українським прапором. У мене є інсайдерська інформація, що насправді вони (окупанти) у Херсоні всього бояться, вони кожні 40 хвилин міняють розташування блокпостів всередині міста. Вони просто всього бояться, бо розуміють, що їх тут ніхто не чекає", – поділився ведучий.

, рідні Світлани Тарабарової не виїхали з Херсона . Вони розповідають, що там живеться непросто, однак людям вдається мітингувати й виходити зі складних ситуацій.

Інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео