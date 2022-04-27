У 1994 році, коли Україна, Росія, Велика Британія та США підписали Будапештський меморандум, Ігор Кондратюк ще був фізиком, займався наукою. Разом з колегами у той день він навіть випив трішки вина, оскільки радів тій події.

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Ігор Кондратюк про підписання Будапештського меморандуму

Тоді Ігор радів, бо ще одна країна у світі відмовилася від ядерної зброї. Але тепер, коли Росія напала на Україну та погрожує світові ядерною війною, розуміє, що не було чому радіти.

Це було наївно і тупо. Це була політична тупість молодої української держави. Я не поважав військову професію взагалі, не розумів, з ким у сучасному світі можна воювати. Після Другої світової війни, коли нарешті настали мир та злагода між країнами, підписана Гельсінська угода про непорушність кордонів,

– розповів Кондратюк.

У 2014 році Ігор зрозумів, що державі треба робити нову армію: "Слава Богу, зараз вона в нас є. І наша армія – це найдієвіша армія світу, хто б що не казав. Питання лише у зброї. Нам треба зброї. Можливо, потрібна буде ще одна мобілізація, але наразі я налаштований оптимістично".

Інтерв'ю Ігоря Кондратюка: дивіться відео онлайн