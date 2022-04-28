Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что его мама 8 апреля уехала с временно оккупированной Херсонщины. По ее словам, там пока сложно.

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Игорь Кондратюк о состоянии в Херсонской области

Во-первых, людям отрубили телевидение, интернет, хотя украинская связь в Голой Пристани есть... Люди не знают, что делать, они совершенно не воспринимают эту власть. Процент тех, кто не воспринимает он зашкольный, даже среди тех, которым безразлично под каким флагом жить, чтобы только жить, есть, смотреть телевизор или сидеть в интернете,

– рассказал мужчина.

Однако Игорь Кондратюк считает, что совсем скоро Херсон будет освобожден от кафиров.

"Я оптимист и надеюсь, что 1 мая, день трудящихся, Херсон отпразднует под украинским флагом. У меня есть инсайдерская информация, что на самом деле они (оккупанты) в Херсоне всего боятся, они каждые 40 минут меняют расположение блокпоста внутри города. Они просто всего боятся, потому что понимают, что их здесь никто не ждет", – поделился ведущий.

Отметим, родные Светланы Тарабаровой не уехали из Херсона. Они говорят, что там живется непросто, однако людям удается митинговать и выходить из сложных ситуаций.

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