"Молодшаєш день за днем": мама Дана Балана підтримала українців та зачарувала фанів новим фото

Мама Дана Балана Людмила поділилась новим фото. Вона показала "дерево українців" в Італії та захопилась українським народом.

Мати молдавського артиста Дана Балана поділилась новим фото на особистій сторінці. Вона показалась в Італії.

До слова Прийомна донька Емінема вийшла заміж: розкішні фото з гучного весілля

Мама Дана Балана підтримала Україну

Людмила Балан зробила фото в італійському місті Парма. Вона позувала на тлі величезного дерева у рожевій мінісукні з квітковим принтом.

За словами Людмили, в Італії це дерево називають "деревом українців".

В місті Парма в Італії наші молдавани також показали мені "Дерево українців". Це велике, сильне і гарне дерево, як і український народ,

– написала Людмила Балан.



Мама Дана Балана / Фото з інстаграму Людмили Балан

У коментарях їй дякують за підтримку та роблять компліменти щодо зовнішності:

"Дякуємо за підтримку, Людмило! Хай Ваша батьківщина ніколи не пізнає війни";

"Дякуємо за підтримку України";

"Шикарна жінка";

"Красунечка";

"Людмила, ти молодшаєш день за днем! Так тримати".

Нагадаємо, Дан Балан у травні презентував пісню та кліп Love Maria від імені свого альтер-его Crazy Loop. Відео знято в Києві ще до повномасштабного вторгнення, у ньому взяло участь близько 2500 людей. Таким чином артист висловив підтримку дітям, які постраждали від російського вторгнення.

До нього Дан Балан практично не виходив на зв'язок. Але контакт з артистом підтримує Тіна Кароль. Вона підтвердила, що спілкується з Даном Баланом – раніше їм приписували роман. На концерті в Молдові вона засипала компліментами його маму та назвала Дана "найкращим мужчиною"