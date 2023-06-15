Мать молдавского артиста Дана Балана поделилась новым фото на личной странице. Она показалась в Италии.

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Мама Дана Балана поддержала Украину

Людмила Балан сделала фото в итальянском месте Парма. Она позировала на фоне огромного дерева в розовом мини-платье с цветочным принтом.

По словам Людмилы, в Италии это дерево называют "деревом украинцев".

В городе Парма в Италии наши молдаване тоже показали мне "дерево украинцев". Это большое, сильное и красивое дерево, как и украинский народ,

– написала Людмила Балан.



Мама Дана Балана / Фото с инстаграма Людмилы Балан

В комментариях ей благодарят за поддержку и делают комплименты по внешности:

"Спасибо за поддержку, Людмила! Пусть Ваша родина никогда не познает войны";

"Спасибо за поддержку Украины";

"Шикарная женщина";

"Красавица";

"Людмила, ты молодеешь день за днем! Так держать".

Напомним, Дан Балан в мае презентовал песню и клип Love Maria от имени своего альтер-эго Crazy Loop. Видео снято в Киеве еще до полномасштабного вторжения, в нем приняли участие около 2500 человек. Таким образом, артист выразил поддержку детям, пострадавшим от российского вторжения.

К нему Дан Балан практически не выходил на связь. Но контакт с артистом поддерживает Тина Кароль. Она подтвердила, что общается с Даном Баланом – раньше им приписывали роман. На концерте в Молдове она засыпала комплиментами его маму и назвала Дана "лучшим мужчиной "