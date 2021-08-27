Женщина поблагодарила создателей концерта, который состоялся 24 августа на НСК "Олимпийском". Она отметила, что душу переполняло огромное чувство гордости за суверенную Украину.

Участие в концерте приняли более 30 украинских артистов. А с помощью новейших технологий на главной сцене страны в особый день "спел" Андрей Кузьменко. Зрители встретили музыканта неистовыми аплодисментами.

Ольга Кузьменко поблагодарила всех тех, кто помнит ее сына и скучает по нему. Женщина счастлива, что в важный для всех день Андрей хоть таким образом был рядом.

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Текст публикации Ольги Кузьменко:

Хочу поблагодарить создателей праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, который состоялся 24 августа в Киеве на НСК "Олимпийском". Огромное чувство гордости за свое суверенное государство Украину переполняло мою душу.

Но когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил огромными овациями, – это было фантастическое ощущение! Будто Андрюша действительно ожил, улыбался и пел свои "Корабли".

Я понимаю, что это голограмма, но сердце невероятно радуется, что он вернулся. Потому что все так хотят его еще раз увидеть, попеть вместе и прикоснуться к его душе. Мысль материальна, она превращается в действительность, а тем более, что такое огромное количество людей к этому стремилось.

Мне повторяют и выражают это желание, когда приезжают к Андрею в Брюховичи, чтобы посетить и помолиться у его вечного упокоения.

Я благодарю всех вас, дорогие мои украинцы, что силой миллионов мыслей вы все-таки пригласили Кузьму на встречу в такое торжественное для всех нас время!

Спасибо от всего сердца создателям этого новейшего чуда, спасибо инициаторам, исполнителям и режиссерам. Благодарю вас, люди, наверное, сказал бы Кузьма!