Малює чорні квадрати: Катя Осадча показала, як війна в Україні вплинула на її 5-річного сина

Уже шостий день поспіль по Києву гатять російські ракети. Від цього страшно не лише дорослим, а й дітям. Наприклад, Катя Осадча показала, що її 5-річний син Іван уже який день малює лише чорним фломастером.

Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова живе в заміському комплексі під Києвом, який російські війська штурмують уже шостий день поспіль. Однак тікати зі столиці ведучі не хочуть, вони залишаються вдома. З ними двоє синів – 5-річний Іван і піврічний Данило. Якщо молодший нічого не розуміє, то старший уже знає, що таке війна.

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Як війна вплинула на сина Каті Осадчої

Очевидно, телезірка забавляє Івана розмальовками. Проте з десятка яскравих фломастерів хлопчик обирає лише чорний. Ним він малює квадрати та цифри.

Іван малює останні дні такі картини,

– написала Катя Осадча з емоджі, яке заливається слізьми.

Син Каті Осадчої малює чорні квадрати / Фото з інстаграму ведучої

До слова, MamaRika впродовж останніх п'яти днів теж залишалась у приватному будинку поблизу столиці з маленьким сином Давидом. Однак ризикнула виїхати в Одесу, на батьківщину чоловіка, адже до них дуже долинали вибухи з Гостомельського аеропорту.

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