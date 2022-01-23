На Мальдівах з дружиною: Євген Кот зачарував романтичними відео з відпочинку

Український танцівник Євген Кот вирушив у зимову відпустку. Разом з дружиною він насолоджується відпочинком на Мальдівах.

Суддя шоу "Україна має талант" та переможець "Танців з зірками" Євген Кот влаштував зимову відпустку. Місцем свого відпочинку він обрав Мальдівські острови.

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Євген Кот відпочиває на Мальдівах

Танцівник відправився на відпочинок не сам, а з дружиною Наталією Татаринцевою. Подружжя активно проводить час: плаває в океані, гуляє мальовничими місцями та куштує екзотичні фрукти.

В інстаграмі Євген Кот опублікував кілька відео, на яких демонструє свій відпочинок. Одне з них особливо зачарувало мережу. На ролику танцівник цілується з дружиною на балконі.

"І нам не соромно", – підписав відео артист.

Ролик спровокував активне обговорення серед підписників. Дехто вважає, що почуття не слід демонструвати на камеру, та інші лиш захоплюються парою:

"Класні";

"Нема чого соромитися";

"Дуже ніжна і красива пара";

"Красунчики";

"Нічого ганебного немає. Ви класні. Щоб вашого кохання вистачило на все життя";

" Вам не повинно бути соромно, бо ви закохані! А кому соромно, хай не дивляться! ";

"; "І правильно. Будьте щасливі. Чудове відео";

"Кохати ніколи не соромно. Щастя вам".

Євген Кот показав й інші відео з теплих країв.

Зауважимо, хоч деякі українські знаменитості вже повернулися до роботи, інші лиш розпочали свої зимові відпустки: