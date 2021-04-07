Мала змогу будувати кар'єру в США, – MamaRika про рокове рішення

Українська співачка MamaRika успішно реалізує себе в Україні, щоправда, колись їй випала можливість реалізувати себе як співачка США. Але артистка вирішила повернутись додому, про що зовсім не жаліє.

Не все, що ми робимо, можна поділити на логічне та нелогічне. Є рішення, які хтось схвалює, а інші засуджують. Таким прикладом з особистого життя поділилася за лаштунками шоу "Де логіка?" виконавиця MamaRika.

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Глобально нелогічних вчинків у моєму житті було мало. Я завжди даю собі право на помилку і досить швидко реагую на ситуацію. Єдине, мабуть, – це коли після перемоги в проєкті "Американський шанс" один з американських лейблів запропонував мені контракт у Штатах. Я мала змогу залишитися і будувати кар'єру там, але вирішила повернутися в Україну і робити це тут,

– зізналась артистка.



MamaRika у шоу "Де логіка?" / Фото пресслужби "Нового каналу"

MamaRika додала, що зробила все правильно, але розуміє, що хтось може назвати її вчинок нелогічним. Але, на її думку, на 100% логічний її вчинок – "це ризикнути і зануритися у творчу сферу."

"Таке рішення запустило низку подій, які привели мене у моє круте "сьогодні". Люблю своє життя і те, чим займаюся!" – не приховує зірка.

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