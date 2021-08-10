МакSим вперше за 2 місяці вийшла на зв'язок з фанатами

Російська співачка МакSим з середини червня 2021 року перебувала у комі через ймовірне зараження коронавірусом. 9 серпня артистка вперше опублікував допис для фанатів, де подякувала усім лікарям та прихильникам за підтримку.

Зазначимо, що виконавиця, яка виступала в окупованому Криму та потрапила до списку "Миротворця", підтвердила, що її переводять з реанімаційного відділення у звичайну палату.

Цікаво Настрій бойовий, – МакЅим вперше після коми поговорила зі своєю директоркою

"В першу чергу хочу подякувати за величезну підтримку всіх тих, хто щиро переживав за мене весь цей час. Це дійсно дуже приємно і багато для мене значить... Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягнуло з того світу. Сьогодні мене переводять з реанімації в звичайну палату і я нарешті можу подякувати всім вам особисто", – розповіла співачка.

МакSим поділилась, що після виведення з коми вона думала, що була у медикаментозному сні 2 дні, а не понад місяць. Вона ще дуже слабка, а коли намагається ходити, то починаються сильні запаморочення. Втім, сподівається, що скоро буде вдома та обійме рідних.

Польоти і виступи на якийсь період мені заборонені за приписами лікаря. Легені поки відновлюються, напружувати їх не можна. Але я вдячна всім вам, лікарям і Господу Богу за те, що я продовжую жити на цій Землі, і, хоч поки що важко, але дихаю,

– констатувала зірка.

Що відомо про госпіталізацію МакSим

У червні МакSим відіграла свій концерт у Росії і через кілька днів була госпіталізована з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. У неї була висока температура, слабкість та уражені на 40% легенів. Втім, тести на коронавірус були негативними.



Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели МакSим в штучну кому та приєднали до апарату ШВЛ. Вже через 10 днів стан МакSим погіршився і її легені були ураженні на більш ніж 80%.



Кілька днів тому стало відомо, що співачка вийшла з коми і її планують перевести у звичайну палату. Концертна директорка зірки, яка мала коронавірус, підтвердила інформацію, що артистка почала себе почувати краще.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до списку "Миротворця".