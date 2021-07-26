МакSим отямилася: співачка спілкується знаками, – ЗМІ
Джерело:телеграм-канал Mash
Російська співачка МакSим вийшла з медикаментозного сну. Вона нібито перебуває у ясній свідомості та спілкується, щоправда, лише знаками.
Російська виконавиця МакSим (справжнє імя – Марина Абросимова) понад місяць перебувала у важкому стані в лікарні. Тепер її стан значно покращився, за словами деяких ЗМІ.
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Стан МакSим покращився
Лікарі артистки прийняли рішення вивести її з медикаментозного сну. Так вони мали перевірити, чи зможе зірка дихати самостійно.
МакSим у змозі зробити вдих, але, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на ВІВЛ. Її стан, як і раніше, стабільно важкий, але лікарі не втрачають надії, що незабаром вона зможе дихати самостійно, – пишуть видання.
Лікарі МакSим також зменшили навантаження седативних препаратів. Натомість сама співачка перебуває в здоровому глузді, вона спілкується знаками. Щоправда, поки що інформацію про покращення здоров'я Марини ще не підтвердили її представники.
Госпіталізація МакSим: коротко
- У червні російську знаменитість госпіталізували з пневмонією та підозрою на коронавірус. Друзі МакSим вважають, що вона захворіла вдруге, бо в її тілі знайшли антитіла.
- Спочатку лікарі проводили кисневу терапію, а за кілька днів під'єднали зірку до апарату ШВЛ. Ураження легенів становило 75%.
- Лікар співачки нібито заявив, що МакSим перебуває у вкрай небезпечному стані. Окрім цього, лікування артистки дуже дороге – процедура ЕКМО обходиться її близьким в 1 мільйон рублів за добу.
- Нещодавно ЗМІ заявили, що в МакSим відмовила легеня та почалися проблеми з серцем. Та згодом цю інформацію спростували.