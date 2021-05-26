Макс оприлюднив зворушливу фотографію на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 244 тисячі користувачів мережі. Підписники чоловіка нетерпляче чекають на його нові публікації. Після народження донечки до Михайлюка прикута особлива увага публіки.

Дивіться також Кохана Максима Михайлюка показала нові зворушливі фото маленької доньки

Нове фото Макса Михайлюка з донькою

Ввечері, після насиченого робочого дня чоловік зробив селфі. Він сидів на дивані у вітальні, а маленька Аріана спала на грудях. У той час кохана Михайлюка – Даша зціджувала грудне молоко на кухні.

Максим мило усміхався на камеру. Видно, що він неабияк щасливий бути батьком й насолоджується кожним моментом, який проводить зі своєю крихіткою.

Обожнюю, коли вона так на мені засинає,

– підписав фото Макс.



Максим Михайлюк з донечкою / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Такий милий допис не залишився без уваги шанувальників Максима. У коментарях фоловери залишають багато приємних слів на адресу зіркового татуся та його маленької принцеси.