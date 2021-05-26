Макс обнародовал трогательную фотографию на личной странице в инстаграме, за которой следят 244 тысячи пользователей Сети. Подписчики мужчины нетерпеливо ждут его новые публикации. После рождения дочери к Михайлюку приковано особое внимание публики.

Смотрите также Возлюбленная Максима Михайлюка показала новые трогательные фото маленькой дочки

Новое фото Макса Михайлюка с дочкой

Вечером, после насыщенного рабочего дня мужчина сделал селфи. Он сидел на диване в гостиной, а маленькая Ариана спала на груди. В то время любимая Михайлюка – Даша сцеживала грудное молоко на кухне.

Максим мило улыбался на камеру. Видно, что он очень счастлив быть отцом и наслаждается каждым моментом, который проводит со своей крохой.

Обожаю, когда она так на мне засыпает,

– подписал фото Макс.



Максим Михайлюк с дочкой / Фото с инстаграма Максима Михайлюка

Такое милое сообщение не осталось без внимания поклонников Максима. В комментариях фолловеры оставляют много приятных слов в адрес звездного папаши и его маленькой принцессы.