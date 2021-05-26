Макс обнародовал трогательную фотографию на личной странице в инстаграме, за которой следят 244 тысячи пользователей Сети. Подписчики мужчины нетерпеливо ждут его новые публикации. После рождения дочери к Михайлюку приковано особое внимание публики.
Смотрите также Возлюбленная Максима Михайлюка показала новые трогательные фото маленькой дочки
Новое фото Макса Михайлюка с дочкой
Вечером, после насыщенного рабочего дня мужчина сделал селфи. Он сидел на диване в гостиной, а маленькая Ариана спала на груди. В то время любимая Михайлюка – Даша сцеживала грудное молоко на кухне.
Максим мило улыбался на камеру. Видно, что он очень счастлив быть отцом и наслаждается каждым моментом, который проводит со своей крохой.
Обожаю, когда она так на мне засыпает,
– подписал фото Макс.
Максим Михайлюк с дочкой / Фото с инстаграма Максима Михайлюка
Такое милое сообщение не осталось без внимания поклонников Максима. В комментариях фолловеры оставляют много приятных слов в адрес звездного папаши и его маленькой принцессы.
- "Как это мило!"
- "Это прекрасные моменты!"
- "Какое спокойствие чувствует ребеночек в этот момент! Как это прекрасно! Растите здоровыми и счастливыми! Пусть Бог охраняет вас и малыша!"
- "Сладких снов вашей семье!"
- "Папина доченька!"