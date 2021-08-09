Максим Михайлюк з "Холостяка" здійснив публічний вихід з дружиною: фото

9 серпня 2021 , 19:41
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Джерело:

інстаграм Максима Михайлюка

Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк разом із дружиною Дашею Хлистун відвідав зйомки телешоу "Україна має талант". Зіркова пара у family look зробила декілька ефектних кадрів за лаштунками.

Новий сезон шоу "Україна має талант" багатий не лише на неймовірну кількість талановитих людей, а й на зіркових гостей. 

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Михайлюк з дружиною на "Україна має талант"

Один зі знімальних днів відвідали Максим Михайлюк і Даша Хлистун. Новоспечене подружжя зробило декілька фотографій за лаштунками проєкту. 

Даша постала перед камерою у короткій шкіряній сукні з красивим поясом, що підкреслила її модельну фігуру. Такий look вона поєднала з босоніжками на високих підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику й продемонструвала натуральну красу.

Максим ніжно обіймав кохану, позуючи поруч із нею в чорній сорочці, штанах і кросівках. 


Даша Хлистун і Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму пілота


Даша Хлистун і Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму пілота

У коментарях під світлинами прихильники засипали знамениту пару компліментами:

  • "Яка ви красива пара!"
  • "Я вас обожнюю! Слідкувати за вашою сім'єю – задоволення!"
  • "Ви дуже гарна пара! Щастя вам!"
  • "Дуже мила і стильна пара!"
  • "Стильні й гарні! Світіться так завжди!"
Автор: Христина Кобак