Максим Галкін засвітився на архівних кадрах в Україні: де і коли був "іноагент"

Російський комік Максим Галкін згадав зйомки фільму "Все могут короли" 2015 року. Ці знімання проводилися здебільшого в Україні.

Російський гуморист Максим Галкін вже кілька місяців вважається "іноагентом" через засудження війни проти України. Днями він опублікував архівні фото – фани помітили, що чимало з них зроблені в Україні.

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Максим Галкін показав архівні фото

Гуморист та актор поділився на своїй сторінці серією архівних фото з 2015 року. Тоді на російські телеекрани вийшла стрічка "Всё могут короли" за його участю – там він зіграв менеджера Мішу і герцога Каннінгема.

Максим Галкін чомусь не зауважив у підписі, на яких локаціях були зроблені ці фото. Насправді більшість сцен для російського серіалу знімалися в Україні, на тлі старовинних замків та фортець.

Максим Галкін / Фото з інстаграму Максима Галкіна

У коментарях шанувальники нагадали, на яких саме локаціях і в яких містах позував Максим Галкін.

"Я пам'ятаю цей фільм. Знімали в Кам'янці-Подільському";

"Хотинська фортеця, Україна";

"Чудові локації. Ностальгую за Кам'янець-Подільським. Обожнюю цю комедію";

"Хотинська фортеця, дуже красивий замок України".

Позиція Максима Галкіна щодо війни

Актор і комік виступив проти повномасштабного вторгнення 24 лютого, розповідавши згодом про трагедії Бучі й Маріуполя, обстріли Одеси. Він разом з Аллою Пугачовою покинув Росію та переїхав до Ізраїля, де проводив концерти. Частину коштів Максим обіцяв віддавати постраждалим через війну.

За антивоєнні висловлювання Максима Галкіна оголосили "іноагентом" в Росії – там вкинули заяву, нібито його фінансує Україна. Артист лаконічно реагував на це звання, оновивши профіль в інстаграмі.

Та варто нагадати, що ще до 24 лютого 2022 року Максим Галкін дозволяв собі лиш жарти про російське телебачення й іноді владу. Після окупації Криму він щонайменше один раз відвідував півострів. У 2021 році був внесений у "чорний список" Мінкульту, але в червні 2022 його ім'я звідти забрали.