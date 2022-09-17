Максим Галкін з гумором відреагував на "звання" іноагента в росії

Російське міністерство юстиції вирішило, що Максим Галкін – іноземний агент, якого фінансує Україна. Гуморист оригінально відреагував на витівку кремля й похвалився новим "званням" у своєму інстаграмі.

У п'ятницю, 16 вересня, список так званих "іноземних агентів" у росії поповнився. До таких зарахували пародиста й чоловіка примадонни Алли Пугачової Максима Галкіна.

Важливо Росія визнала шоумена Максима Галкіна іноземним агентом

Як Галкін відреагував на "звання" іноагента в росії

На рішення міністерство юстиції Максим Галкін відреагував миттєво. Тепер у шапці його інстаграм-профіля з 9,4-мільйонною аудиторією красується напис: "Визнаний мін'юстом росії іноагентом".

Скриншот з інстаграму Максима Галкіна

Крім того, в інстаграм-сторіс Максим Галкін опублікував афіші своїх майбутніх концертів у Литві – у Вільнюсі, Калайпеді, Каунасі та Шяулаї. Звичайно ж, не забув написати: "Максим Галкін визнаний мін'юстом рф іноагентом".

Скриншот з інстаграм-сторіс Максима Галкіна

Чому Галкіна визнали іноагентом

що Максим Галкін повернувся з Ізраїлю й зараз перебуває в росії. Два дні тому він запостив відео , на якому показав, як його діти Ліза та Гаррі збираються до школи. "Привіт з дому. Дітки до школи збираються", – сміливо підписав шоумен, не приховуючи своє місцеперебування.

До списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземних агентів", Максим Галкін потрапив за буцімто політичну діяльність та отримання допомоги від іноземного джерела. У російському міністерстві юстиції вважають, що таким джерелом є Україна.

З першого дня повномасштабного вторгнення росії Максим Галкін підтримує Україну: