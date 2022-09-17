Максим Галкін з гумором відреагував на "звання" іноагента в росії
Джерело:інстаграм Максима Галкіна
Російське міністерство юстиції вирішило, що Максим Галкін – іноземний агент, якого фінансує Україна. Гуморист оригінально відреагував на витівку кремля й похвалився новим "званням" у своєму інстаграмі.
У п'ятницю, 16 вересня, список так званих "іноземних агентів" у росії поповнився. До таких зарахували пародиста й чоловіка примадонни Алли Пугачової Максима Галкіна.
Важливо Росія визнала шоумена Максима Галкіна іноземним агентом
Як Галкін відреагував на "звання" іноагента в росії
На рішення міністерство юстиції Максим Галкін відреагував миттєво. Тепер у шапці його інстаграм-профіля з 9,4-мільйонною аудиторією красується напис: "Визнаний мін'юстом росії іноагентом".
Скриншот з інстаграму Максима Галкіна
Крім того, в інстаграм-сторіс Максим Галкін опублікував афіші своїх майбутніх концертів у Литві – у Вільнюсі, Калайпеді, Каунасі та Шяулаї. Звичайно ж, не забув написати: "Максим Галкін визнаний мін'юстом рф іноагентом".
Скриншот з інстаграм-сторіс Максима ГалкінаЦікаво, що Максим Галкін повернувся з Ізраїлю й зараз перебуває в росії. Два дні тому він запостив відео, на якому показав, як його діти Ліза та Гаррі збираються до школи. "Привіт з дому. Дітки до школи збираються", – сміливо підписав шоумен, не приховуючи своє місцеперебування.
Чому Галкіна визнали іноагентом
До списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземних агентів", Максим Галкін потрапив за буцімто політичну діяльність та отримання допомоги від іноземного джерела. У російському міністерстві юстиції вважають, що таким джерелом є Україна.
З першого дня повномасштабного вторгнення росії Максим Галкін підтримує Україну:
- 24 лютого він написав: "З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України. Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні. Ні війні", а згодом розповідав про трагедії в Бучі, Маріуполі, про "прильоти" в Одесі.
- У лютому йому з Пугачовою та дітьми довелося покинули росію й полетіти в Ізраїль, адже після антивоєнного допису за нього взялася ФСБ – скасувала всі концерти, заборонила з'являтися в рекламах і на телебаченні.
- Навіть попри гоніння Максим Галкін жертвував гроші на допомогу біженцям з України – він задонатив частину коштів, які заробив у концертному турі в Ізраїлі.