Актор Максим Девізоров пішов у Збройні Сили України з перших днів повномасштабного вторгнення. Як військовий, він рідко бачиться з рідними. Про це захисник розповів 24 Каналу.

До слова Воювати доведеться всім: актор Девізоров, який служить в ЗСУ, звернувся до військовозобов'язаних

Максим Девізоров про стосунки з рідними та дружиною

"Так, на жаль, з рідними бачуся дуже рідко. 3 рази на рік по 10 днів – це все, на що можна розраховувати в умовах служби під час війни. Добре, що є можливість підтримувати зв'язок телефоном чи через інтернет. Але відсутність розуміння, скільки триватиме ця розлука усім нам дається непросто", – поділився Максим Девізоров.

Актор також розповів, чи змінилися стосунки з його коханою Світланою. Пара одружилась вже під час великої війни.

Відсутність можливості бути поряд, та ще й так довго – це одне з найскладніших випробувань для будь-якої родини, що вже казати про молоду. Але ми гідно тримаємось. І віримо у те, що в нас буде змога жити разом нормальним життям. Ми обоє цього дуже хочемо,

– поділився Максим Девізоров.

Нагадаємо, що перед тим, як їхати на фронт, актор зробив коханій пропозицію. У травні 2022 він вирвався на один день з Донеччини, щоб зіграти весілля зі Світланою. Тоді кадри молодят облетіли всі соцмережі.

Молодший брат Максима також воює. Вони стараються часто зв'язуватися з мамою, яка є їхньою підтримкою: "Мого батька не стало у 2019 році. А молодший брат Валентин теж зараз на війні. Тому і він, і я намагаємося виходити на звʼязок якомога частіше, щоб мама не почувалася самотньою. Вона є нашим джерелом любові та підтримки".