Актер Максим Девизоров ушел в Вооруженные Силы Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Как военный он редко видится с родными. Об этом защитник рассказал 24 Каналу.

К слову Воевать придется всем: актер Девизоров, служащий в ВСУ, обратился к военнообязанным

Максим Девизоров об отношениях с родными и женой

"Да, к сожалению, с родными вижусь очень редко. 3 раза в год по 10 дней – это все, на что можно рассчитывать в условиях службы во время войны. Хорошо, что есть возможность поддерживать связь по телефону или через интернет. Но отсутствие понимание, сколько будет продолжаться эта разлука всем нам дается непросто", – поделился Максим Девизоров.

Полное интервью с Максимом Девизоровым читайте в рамках проекта "Интервью24".

Актер также рассказал, изменились ли отношения с его любимой Светланой. Пара поженилась уже во время великой войны.

Отсутствие возможности быть рядом, да еще так долго – это одно из самых сложных испытаний для любой семьи, что говорить о молодой. Но мы достойно держимся. И верим в то, что у нас будет возможность жить вместе нормальной жизнью. Мы оба этого очень хотим,

– поделился Максим Девизоров.

Напомним, что перед тем, как ехать на фронт, актер сделал любимое предложение. В мае 2022 года он вырвался на один день из Донбасса, чтобы сыграть свадьбу со Светланой. Тогда кадры молодоженов облетели все соцсети.

Младший брат Максима тоже воюет. Они стараются часто связываться с мамой, которая является их поддержкой: "Мого отца не стало в 2019 году. А младший брат Валентин тоже сейчас на войне. Поэтому и он, и я стараемся выходить на связь как можно чаще, чтобы мама не чувствовала себя одинокой. Она является нашим источником любви и поддержки".